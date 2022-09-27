Москва, , 15:10 — REGNUM Обеспокоенность китайского автора об «экономическое землетрясение» при повышении ставки ФРС можно понять. ФРС США сейчас повышает ставки наиболее быстрыми темпами с начала 1980-х гг., заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Новые прогнозы членов комитета по открытым рынкам предполагают, что в 2023 году ставка может достичь 4,5-5% — это максимум с 2007 года.

Напомним, резкое повышение ставки ФРС в начале нулевых стало одним из триггеров ипотечного кризиса в США, вскоре разросшегося до глобального финансового кризиса. ФРС пытается снизить рекордную за 40 лет инфляцию и считает необходимым повышать ставки до уровней, подавляющих избыточный спрос в США, а затем — удерживать их на этих уровнях некоторое время.

Однако ее действия неизбежно влияют на всю мировую экономику — с охлаждением спроса возрастает угроза рецессии в крупнейшей экономике мира, растет стоимость долларовых заимствований для всего мира, ужесточаются финансовые условия (слабые заемщики теряют возможность обслуживать и погашать свои долги, завышенная стоимость акций (пузыри) приходит к более обоснованным уровням, финансовые институты несут потери).

Происходит переток капиталов с других рынков в американские гособлигации, что поддерживает укрепление курса доллара к другим валютам — индекс доллара обновляет 20-летние максимумы.

Чтобы сдержать отток капитала и инфляцию, центробанки других стран вынуждены вслед за ФРС повышать процентные ставки, ограничивая экономический рост. Для Китая проблема усиливается тем, что Народный банк Китая сейчас пытается поддержать ослабевший экономический рост и не повышает ставку (как большинство других центробанков), а снижает ее.

В результате, возрастает разрыв между процентными ставками в США и Китае, усиливая давление финансовый рынок Китая и на курс юаня. Так, курс юаня к доллару ослаб до минимума за три года.

Если бы наиболее острые геополитические конфликты были урегулированы, то мировая экономика могла бы почувствовать себя лучше, пока же хороших выходов не просматривается», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, повышение ФРС США ключевой ставки до 4,5% может привести к глобальному экономическому землетрясению, писало китайское издание Global Times.

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