Берлин, 27 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Правительство ФРГ не исключает, что давление в газопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках трубопровода «Северный поток» упало в результате целенаправленной диверсии. Об этом издание Der Spiegel сообщает 27 сентября со ссылкой на собственный источник.

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Отмечается, что германские власти обеспокоены произошедшим. Они предполагают, что это может быть целенаправленная атака на европейскую газовую инфраструктуру и газовые рынки.

В настоящее время проверяется концепция безопасности других трубопроводов и систем газоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в компании-операторе Nord Stream AG заявили о беспрецедентном характере разрушений, которые произошли в один день сразу на трёх нитках морских газопроводов.

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