Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 27 сентября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В школах Каменска-Шахтинского Ростовской области временно отменено горячее питание. Это связано с ухудшением качества питьевой воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в муниципальной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Отмечается, что вода в настоящее время по всем показателям непригодна для употребления. В этой связи в школах будет организована выдача сухого пайка, в детских садах завтраки, обеды и ужины будут готовить на привозной питьевой воде.

До получения полных результатов проб воды трижды в сутки будет проводиться забор воды для анализов. В целях улучшения качества воды предполагается провести полную промывку городской системы водоснабжения. Горожанам рекомендуют дополнительно очищать водопроводную воду.