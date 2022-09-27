Москва, , 15:09 — REGNUM Российский и американский спортсмен Джефф Монсон, выступавший в смешанных единоборствах и джиу-джитсу, сделал татуировку на шее в виде буквы Z. Об этом 27 сентября сообщает «Матч ТВ».

Джефф Монсон. Спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах. Гражданин России и ЛНР Eurosport.com

Татуировка символизирует поддержку российских бойцов, которые участвуют в специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Напомним, Монсон с 2018 года является гражданином России. Также у него есть паспорт Луганской Народной Республики (ЛНР).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Монсон заявил о планах открыть сеть детских спортивных школ в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Читайте ранее в этом сюжете: Джефф Монсон откроет сеть детских спортивных школ в ДНР и ЛНР