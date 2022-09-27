Москва, 27 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. По итогам прошлого года по темпам восстановления после пандемии показателей туристической отрасли Россия показала один из лучших результатов в мире. Об этом заявил вице-премьер РФДмитрий Чернышенко, сообщает сегодня, 27 сентября, пресс-служба правительства России.

Government.ru Дмитрий Чернышенко

«По итогам прошлого года по темпам восстановления после пандемии показателей туристической отрасли Россия показала один из лучших результатов в мире. Этого удалось достичь благодаря инструментам национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утверждённого президентом Владимиром Путиным в мае 2021 года. В рамках нацпроекта реализуется более 100 мероприятий, направленных на развитие сферы туризма в нашей стране», — сказал заместитель председателя правительства России.

Кроме того, Чернышенко поздравил работников туристической отрасли с Международным днём туризма, который отмечается 27 сентября.

«Всем, кто работает в туротрасли, а это около 2,5 миллиона человек, здоровья, благополучия, отличного сервиса и благодарных туристов», — добавил он.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ, силами которых планируется создать 1622 новых рабочих мест. Общий объём заявленных инвестиций составляет около 36,7 млрд рублей. Из 20 проектов в Красноярском крае шесть из них будут реализованы в сфере туризма, пять — в сфере услуг, четыре — в производстве, две —в строительство и по одному — в IT, торговле и горнорудной промышленности. Ещё 28 компаний ожидают получение статуса резидента Арктической зоны России.

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