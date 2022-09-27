Москва, , 15:08 — REGNUM Россия наращивает экспорт зерна в Африку и страны Ближнего Востока. Об этом 27 сентября на совещании о ходе сезонных полевых работ, которое проводит президент РФ Владимир Путин, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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«Несмотря на определённое снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки», — отметил глава федерального ведомства.

Он также добавил, что уборочная кампания в России проходит в штатном режиме. При этом темпы и урожайность выше прошлогодних. На данный момент обмолочено около 90% площади и собрано уже порядка 140 млн тонн зерновых.

Согласно прогнозам, в 2022 году урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 млн тонн, из которых порядка 100 млн тонн будет пшеница.

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«Здесь ждём исторического рекорда. Такие показатели производства, безусловно, позволяют нам обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объёмы», — указал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова поставить удобрения нуждающимся в продовольствии странам мира. Глава государства отметил, что почти половина экспорта российских удобрений уже сейчас приходится на страны Азии, Африки, страны Латинской Америки.

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