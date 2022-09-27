Белград, 27 сентября, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Албанские сепаратисты в Приштине очередной раз запретили директору Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петару Петковичу въезд на территорию южного сербского края. Об этом 27 сентября сообщили сербские СМИ.

Kim. gov. rs Петар Петкович

Петкович планировал в Косовской Митровице посетить церемонию открытия памятника братьям Милич — офицерам югославской армии, погибшим в Косово в 1999 году в ходе агрессии НАТО против СР Югославии, и навестить в больнице молодого серба Неманю Митровича, на которого недавно совершили нападение албанцы.

«Я вовремя анонсировал визит в соответствии со всеми предусмотренными процедурами. Понятно, что Приштина не желает нормализации отношений, если она мне — главному переговорщику от имени Белграда не разрешает въезд на территорию Косово и Метохии. Понятно, что Приштина не желает продления переговоров с Белградом», — рассказал Петкович телеканалу «Мост».

Напомним, что с начала прошлого года это уже девятый визит Петковича в Косово и Метохию, на который Приштина не дала разрешения.