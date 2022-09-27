Уфа, 27 сентября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Бывшего инспектора территориального отдела центрального межрайонного центра занятости населения осудили в Башкирии. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

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В суде было установлено, что фигурантка уголовного дела с мая 2018 года по июнь 2020 года получила от 22 жителей около 390 тысяч рублей за постановку на учет в качестве безработных в отсутствие на то законных оснований.

В материалах дела указано, что сумма взяток составляла от десяти до 39 тысяч рублей, которые перечислялись на банковский счет обвиняемой.

Сообщается, что помимо этого, подсудимая внесла в документы заведомо ложную информацию о наличии у соискателей права на получение пособия в максимальном размере, а также изготовила подложные справки о доходах за последние 12 месяцев.

«В результате преступных действий государству причинен ущерб на общую сумму более 550 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки, мошенничества и подделки документов. Свою вину обвиняемая признала частично.

Сообщается, что суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения до достижения ребенком 14-летнего возраста и с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на три года.