Вашингтон, , 15:03 — REGNUM В будущей игре Call of Duty: Modern Warfare II может вернуться «худший» злодей франшизы. Об этом 27 сентября сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Согласно опубликованной информации, датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом), получили полный список игровых персонажей, локаций и миссий Modern Warfare 2. Отмечается, что в миссии под названием «Удар» (Strike), геймеры будут управлять действиями знакомого им оперативника Саймона Райли по прозвищу Призрак.

Другая миссия будет называться «Удар в спину» (Backstabbed), в ней может появиться генерал Шепард, которого в оригинальной игре озвучил актёр Лэнс Хенриксен. Фанаты франшизы предположили, что Призрака могут вновь убить, как это произошло в игре Modern Warfare 2 2009 года.

Напомним, релиз новой Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября 2022 года. Издательская компания Activision и студия Infinity Ward недавно завершили открытое бета-тестирование игры.

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