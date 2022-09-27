Вашингтон, 27 сентября 2022, 15:03 — REGNUM В будущей игре Call of Duty: Modern Warfare II может вернуться «худший» злодей франшизы. Об этом 27 сентября сообщает портал PCGamesN.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare
Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

Согласно опубликованной информации, датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом), получили полный список игровых персонажей, локаций и миссий Modern Warfare 2. Отмечается, что в миссии под названием «Удар» (Strike), геймеры будут управлять действиями знакомого им оперативника Саймона Райли по прозвищу Призрак.

Другая миссия будет называться «Удар в спину» (Backstabbed), в ней может появиться генерал Шепард, которого в оригинальной игре озвучил актёр Лэнс Хенриксен. Фанаты франшизы предположили, что Призрака могут вновь убить, как это произошло в игре Modern Warfare 2 2009 года.

Напомним, релиз новой Call of Duty: Modern Warfare II состоится 28 октября 2022 года. Издательская компания Activision и студия Infinity Ward недавно завершили открытое бета-тестирование игры.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава EA будет только рад, если Call of Duty станет эксклюзивом Xbox