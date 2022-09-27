Вашингтон, 27 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря по глобальным связям с общественностью Элизабет Кеннеди Трюдо совершит поездку в Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Узбекистан и Киргизию с 28 сентября по 9 октября 2022 года, заявили 27 сентября в пресс-службе Государственного департамента США.

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По информации Госдепа, ее поездка будет посвящена работе с дипломатическими миссиями США по вопросам политики и приоритетам обмена сообщениями, включая противодействие «дезинформации из России и Китайской Народной Республики», постоянную поддержку США народа Афганистана, социальную справедливость, свободу СМИ и климат.

«Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Трюдо встретится с государственными чиновниками и организациями гражданского общества, иностранными СМИ и прессой, влиятельными лицами, студентами, журналистами и представителями общественной дипломатии США», — отметили в Госдепе.

«В Непале исполняющий обязанности помощника госсекретаря Трюдо встретится с активистами групп меньшинств, с представителями СМИ и выпускниками программы обмена посольства для обсуждения за круглым столом дезинформации и роли СМИ в демократии. Она также совершит поездку по объектам Фонда послов по сохранению культурного наследия (AFCP) в Катманду», — подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе также обратили внимание на то, что Трюдо посетит и ОАЭ, где она примет участие в обсуждениях с панарабскими СМИ и Дубайским центром исследований государственной политики. Она также посетит Дубайский региональный центр СМИ по связям с общественностью и примет участие в мероприятиях для СМИ.

«В Узбекистане исполняющий обязанности помощника госсекретаря Трюдо выступит с программной речью перед выпускниками программы «Английский язык для профессионалов в средствах массовой информации» Вебстерского университета. Она также примет участие в дискуссиях за круглым столом с местными НПО, поедет в Джизак, чтобы посетить женский приют, и встретится с выпускниками ряда программ обмена, финансируемых правительством США», — продолжили в ведомстве.

«В Киргизии исполняющий обязанности помощника госсекретаря Трюдо встретится с государственными чиновниками, СМИ и организациями по развитию, а также влиятельными лицами в социальных сетях. Она обсудит важность свободы прессы и поддержки правительства США для укрепления профессионализма и независимости СМИ. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря Трюдо также встретится с официальными представителями правительства Киргизии, чтобы обсудить меняющийся ландшафт СМИ», — добавили они.