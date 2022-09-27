Ярославль, 27 сентября 2022, 15:11 — REGNUM В Ярославской области в региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились 126 мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ярославского ОНФ.
Стоит отметить, что количество обращений значительно выросло уже к третьему дню работы ОНФ в этом направлении. Так 26 сентября было зарегистрировано только 15 обращений от граждан.
Напомним, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации.
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