Ярославль, 27 сентября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. В Ярославской области в региональный штаб Общероссийского народного фронта обратились 126 мобилизованных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ярославского ОНФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Мужчина, 41 год, из Рыбинского района. Опыта участия в боевых действиях нет. Имеет подтвержденные диагнозы «хронический панкреатит», «гепатоз печени», недобор веса. Требуется постоянная диета. По повестке явился в военкомат, уже прошел медицинскую комиссию. Обратилась его мама. С военной прокуратурой отрабатываем этот случай», — поделились общественники одним из случаев.

Стоит отметить, что количество обращений значительно выросло уже к третьему дню работы ОНФ в этом направлении. Так 26 сентября было зарегистрировано только 15 обращений от граждан.

Напомним, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение указа президента о частичной мобилизации.