Донецк, 27 сентября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Населённые пункты Зайцево, Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подверглись обстрелу со стороны киевских нацистов. Об этом 27 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Уточняется, что обстрел Зайцево со стороны ВСУ был зафиксирован в 14:15(совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибром 152 мм.

Также указывается, что в 14:20 и в 14:35 соответственно бандеровцы выпустили по три снаряда калибра 152 мм по Яковлевке и по Минеральному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсоне задержали диверсанта, наводившего киевские ракеты на переправу.