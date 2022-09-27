Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Мобилизованным предпринимателям Ленинградской области, которые брали микрозаймы, предоставят кредитные каникулы на полгода, сообщили 27 сентября в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Чтобы получить отсрочку по платежам, предпринимателю или его родственникам необходимо обратиться в Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области с заявлением.

«Заявление будет рассмотрено в течение не более пяти рабочих дней», — уточнили в пресс-службе.

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка и Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области консультируют предпринимателей по телефону горячей линии: 8-800-302-08-13, а также по телефону Центра «Мой бизнес» Ленинградской области: 8-812-309-46-88.

Напомним, вечером 28 сентября во всех районах области пройдут встречи представителей военкоматов и администраций с родственниками мобилизованных жителей региона. В ходе встреч с родственниками мобилизуемых представители военных комиссариатов, муниципальных и региональной администрации ответят на все вопросы родных: от соблюдения условий мобилизации до хозяйственно-бытового обеспечения жителей области во время прохождения воинской службы.