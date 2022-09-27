Курск, 27 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Выезд за пределы Курской области для граждан, находящихся в запасе, снят с 26 сентября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Как сообщает «Коммерсантъ-Черноземье «, в мэрии со ссылкой на военкомат снятие запрета объяснили информацией от Минобороны о том, что в пределах РФ ограничений на перемещение военнообязанных не предусматривается.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация в России проходит с 21 сентября. Ранее несколько российских регионов, в том числе Курская и Воронежская область приняли нормативные акты, запрещающие военнообязанным покидать регион.