Тбилиси, , 15:01 — REGNUM Одной из главных причин того, что власти Грузии не закрывают границу с Россией, является то, что в РФ живёт много грузинских граждан. Об этом 27 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас фундаментально важно, чтобы были защищены интересы тех людей, которые уехали из Грузии и проживают в России. Все вопросы должны быть взвешены», — сказал Кобахидзе.

Лидер партии отметил, что государственные органы контролируют ситуацию на границе. Он пообещал, что национальные интересы Грузии будут защищены.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД Грузии назвал реальные данные о числе въехавших граждан РФ