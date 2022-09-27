Тбилиси, 27 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Одной из главных причин того, что власти Грузии не закрывают границу с Россией, является то, что в РФ живёт много грузинских граждан. Об этом 27 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Для нас фундаментально важно, чтобы были защищены интересы тех людей, которые уехали из Грузии и проживают в России. Все вопросы должны быть взвешены», — сказал Кобахидзе.

Лидер партии отметил, что государственные органы контролируют ситуацию на границе. Он пообещал, что национальные интересы Грузии будут защищены.

Стоит отметить, что ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики.