В Грузии назвали главную причину, по которой нельзя закрывать границу с РФ
Тбилиси, 27 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Одной из главных причин того, что власти Грузии не закрывают границу с Россией, является то, что в РФ живёт много грузинских граждан. Об этом 27 сентября заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.
«Для нас фундаментально важно, чтобы были защищены интересы тех людей, которые уехали из Грузии и проживают в России. Все вопросы должны быть взвешены», — сказал Кобахидзе.
Лидер партии отметил, что государственные органы контролируют ситуацию на границе. Он пообещал, что национальные интересы Грузии будут защищены.
Стоит отметить, что ряд оппозиционных политиков Грузии с начала Россией спецоперации по денацификации б. УССР под разными предлогами требуют запретить въезжать российским гражданам. После объявленной в РФ мобилизации и роста потока желающих въехать в Грузию многие стали говорить об угрозе национальным интересам республики.