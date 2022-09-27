Мурманск, 27 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. В Мурманской области во время профилактического мероприятия задержали 10 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН.

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«Пятеро человек уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции, трое не прибыли для получения предписания для самостоятельного следования в колонию — поселение, и двое находились в розыске за УМВД, скрываясь от суда и органов дознания», — уточнили в ведомстве.

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