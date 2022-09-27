Пхеньян, 27 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Грузовые поезда продолжают курсировать между северокорейским городом Синыйчжу провинции Пхёнан-Пукто и китайским Даньдуном провинции Ляонин, что может свидетельствовать о возобновлении грузовых перевозок в полном объеме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

ru. torange.biz Поезд

Известно, что Китай и КНДР возобновили железнодорожные грузоперевозки, приостановленные 29 апреля из-за вспышки коронавируса в китайском Даньдуне, 26 сентября.

Эксперты отмечают, что на второй день увеличилось не только количество вагонов в составе грузового поезда, но и добавились «белые вагоны», в которых перевозят медикаменты.

Источник в Китае сообщил, что в КНДР были направлены товары первой необходимости, включая продукты питания, ткани и медикаменты.