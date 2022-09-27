Чебоксары, 27 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Чувашии на начало сентября в исправительных колониях содержались 4,1 тыс. человек, что составляет 52,2% от лимита. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации главы республики Олега Николаева по итогам его встречи с вновь назначенным руководителем УФСИН Геннадием Шиндиным.

Дарья Антонова ИА REGNUM Колония

В ходе обсуждения был приведён ряд данных о работе системы УФСИН. Так, в январе–августе 2022 года по учётам ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция» УФСИН прошло 5277 осуждённых, которым назначены наказания без изоляции — в частности, домашний арест, запрет определённых действий. В их числе — 93 несовершеннолетних осуждённых.

По данным на 1 сентября 2022 года, в подведомственных учреждениях УФСИН «при общем лимите наполнения 7879 мест содержалось 4111 человек, наполнение — 52,2%».

В январе–августе 2022 года в УФСИН по Чувашии выпущено продукции на 1,2 млрд рублей, основные направления — пошив, деревообработка, изготовление изделий из металла.

Напомним, что в систему УФСИН по Чувашии входят два следственных изолятора и девять исправительных учреждений, в том числе три колонии строгого режима, две женские колонии общего режима и одна мужская, колония особого режима, колония-поселение и лечебно-исправительное учреждение для осуждённых женщин, больных алкоголизмом и наркоманией. Также УФСИН включает пять федеральных казённых учреждений.

Отметим, что 27 сентября был представлен новый начальник УФСИН по Чувашии. Александра Роботу, который проработал на посту семь лет и переведён в Саратовскую область, сменил Геннадий Шиндин, ранее пять лет трудившийся заместителем начальника УФСИН по Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев заявил, что готов оказать УФСИН содействие в создании не менее 400 рабочих мест для осуждённых к принудительным работам.