Москва, 27 сентября 2022, 14:59 — REGNUM На данный момент диверсия на обеих нитках газопровода «Северный поток». является основной возможной версией — что-то еще можно будет сказать только после расследования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.
Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток», писала немецкая газета Tagesspiegel.
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