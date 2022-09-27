Москва, 27 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. На данный момент диверсия на обеих нитках газопровода «Северный поток» является основной возможной версией — что-то еще можно будет сказать только после расследования, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Северный поток

«Оба газопровода — СП-1 И СП-2 — уже не работали, и надежд на перезапуск СП-1 и тем более запуск СП-2 на рынке почти не было.

На этом фоне не ожидается значительного влияния на акции Газпрома или цены на газ, хотя допускается краткосрочный рост последних.

Надеяться на скорое восстановление поставок через газопровод «Северный поток — 1», к сожалению, не стоит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток», писала немецкая газета Tagesspiegel.

Читайте также: Причиной падения давления в Nord Stream 2 и Nord Stream могла быть диверсия