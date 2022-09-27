Нижний Новгород, 27 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Сотрудники военных комиссариатов имеют право вручать повестки жителям Нижегородской области в любом месте — дома, на работе и даже на улице. Об этом в своём телеграм-канале пишет председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Армия, вооруженные силы России

По его словам, федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» позволяет им так делать.

Спикер нижегородского парламента уточнил, что при этом представитель военкомата обязан вручить предписание лично в руки и под роспись — нельзя передавать его через супругов, родственников или соседей.

Люлин подчеркнул, что допущенные в повестке опечатки или ошибки не делают её недействительной. Даже если ошибка содержится в фамилии военнообязанного, числящегося в запасе.

Говоря о том, подлежат ли мобилизации граждане с хроническими заболеваниями, глава ЗСНО сообщил, что окончательное решение в таких случаях будет принимать медицинская комиссия военкомата.

Также спикер отметил, что военнообязанные в возрасте старше 35 лет могут мобилизоваться по собственному желанию.