Херсон, Бывш. УССР, , 14:58 — REGNUM В Херсоне задержали диверсанта, наводившего киевские ракеты на переправу, сообщил 27 сентября глава области Владимир Сальдо.

«Вчера [был] этот инцидент с паромом. Там прямо возле парома задержали молодого человека, велосипедиста. Они за $100 берут на себя ответственность отправить координаты [киевскому режима], куда должны прилететь ракеты», — сказал он журналистам.

Сальдо добавил, что силовики ежедневно ловят диверсантов, всех их ждет суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что глава администрации региона Владимир Сальдо остается «целью номер один» для киевских диверсионных групп.

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