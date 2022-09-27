Херсон, Бывш. УССР, 27 сентября 2022, 14:58 — REGNUM В Херсоне задержали диверсанта, наводившего киевские ракеты на переправу, сообщил 27 сентября глава области Владимир Сальдо.
Сальдо добавил, что силовики ежедневно ловят диверсантов, всех их ждет суд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что глава администрации региона Владимир Сальдо остается «целью номер один» для киевских диверсионных групп.
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