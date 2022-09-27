Грозный, , 14:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в зоне боевых действий. По его словам, сильного сопротивления при наступлении чеченские подразделения не встречают. Все занятые и укрепленные бойцами ВСУ позиции сдаются под натиском российских силовиков, как «карточные домики».

Рамзан Кадыров SKFO.gov.ru

«Укрепрайоны националистических формирований сыпятся словно карточные домики под натиском бойцов чеченских спецподразделений. Наши ребята, освободив ответственную территорию от преступников, с искренними улыбками на лицах передают пламенный привет своим соотечественникам, друзьям, родственникам», — написал Кадыров 27 сентября в своем телеграм-канале.

По словам чеченского лидера, бойцы из чеченских подразделений даже в шутку предлагают дать названия родных мест взятым под контроль населенным пунктам, «кто-то голосует за Бачи-Юрт, другие за Шали».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил о существенных успехах на передовой и показал «руины, оставшиеся от еще вчера бывшего оборонительного узла бандеровцев».

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