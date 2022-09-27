Грозный, 27 сентября 2022, 14:57 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в зоне боевых действий. По его словам, сильного сопротивления при наступлении чеченские подразделения не встречают. Все занятые и укрепленные бойцами ВСУ позиции сдаются под натиском российских силовиков, как «карточные домики».
По словам чеченского лидера, бойцы из чеченских подразделений даже в шутку предлагают дать названия родных мест взятым под контроль населенным пунктам, «кто-то голосует за Бачи-Юрт, другие за Шали».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров заявил о существенных успехах на передовой и показал «руины, оставшиеся от еще вчера бывшего оборонительного узла бандеровцев».
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