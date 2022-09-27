Бишкек, , 14:54 — REGNUM Киргизские спортсмены завоевали три медали на Открытом чемпионате Центральной Азии по легкой атлетике, проходящем в Самарканде. Об этом сообщает Федерация Узбекистана по лёгкой атлетике.

Бег. Олимпийская легкоатлетическая дисциплина

Благодаря победе Мусулмана Жоламанова в забеге на 800 метров копилка сборной Киргизии пополнилась золотой медалью, а Айнуска Калил кызы на той же дистанции смогла получить «серебро».

Также стало известно о том, что на дистанции 5000 метров Тилекжан Жекшеналы уулу завоевал бронзовую медаль.

Отметим, что участие в чемпионате приняли свыше 300 спортсменов из 11 стран. В ходе состязаний разыграли 56 комплектов наград по 41 легкоатлетической дисциплине.