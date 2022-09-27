Петрозаводск, 27 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Освобожденный от должности постоянного представителя России при Евросоюзе и Евроатоме Владимир Чижов назначен членом Совета Федерации — сенатором от исполнительной власти Карелии, соответствующий указ 27 сентября подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Mil.ru Владимир Чижов

«Наделить с 27 сентября 2022 года Чижова Владимира Алексеевича полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия», — говорится в указе главы региона.

Напомним, Чижов был освобождён от должности постпреда указом президента России 26 сентября. Владимир Чижов является ветераном российской дипломатии, работал в Брюсселе с 2005 года, до этого занимал пост замглавы МИД России.