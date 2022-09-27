Ковров, Владимирская область, 27 сентября 2022, 14:55 — REGNUM Работу учебного центра в Коврове, куда прибывают мобилизованные граждане, проверил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Быт налажен, на месте решаются все вопросы, поделился он впечатлениями 27 сентября в социальных сетях.
По словам главы региона, всем резервистам выданы постельные комплекты, в казарме +21 градус, на обед подавали три блюда. Военнослужащих обеспечили обмундированием, личные вещи у всех при себе.
Резервисты приступили к обучению. При этом тех, кого «всерьёз подвело здоровье, медики отправили домой». Также дано поручение укомплектовать медсанчасть и усилить штат поваров.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в учебный центр направили ещё 15 мобилизованных жителей Владимиисркой области.