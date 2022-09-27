Ковров, Владимирская область, 27 сентября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Работу учебного центра в Коврове, куда прибывают мобилизованные граждане, проверил губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Быт налажен, на месте решаются все вопросы, поделился он впечатлениями 27 сентября в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

По словам главы региона, всем резервистам выданы постельные комплекты, в казарме +21 градус, на обед подавали три блюда. Военнослужащих обеспечили обмундированием, личные вещи у всех при себе.

«Поговорил с несколькими бойцами. В их числе сельский депутат. Вопросов у них меньше, чем у тех, кто остался на гражданке. Все служили, все понимают, какие задачи перед ними стоят. Мобилизация идёт шесть дней. Опыта её проведения у страны не было с 1945 года, да и уклад сильно изменился, многое проходим впервые. Поручил главам мобкомиссий на местах внимательнее следить за корректностью призыва, адресно разбирать проблемы», — подчеркнул губернатор.

Резервисты приступили к обучению. При этом тех, кого «всерьёз подвело здоровье, медики отправили домой». Также дано поручение укомплектовать медсанчасть и усилить штат поваров.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в учебный центр направили ещё 15 мобилизованных жителей Владимирской области.