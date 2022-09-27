Москва, 27 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который устанавливает новые государственные пошлины при аккредитации образовательной деятельности, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Документ был внесен в одном пакете с законопроектом о предоставлении в электронном виде госуслуг по государственной аккредитации образовательной деятельности и признанию образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

Пошлина за признание иностранного образования и иностранной квалификации составит 6,5 тыс. рублей. За предоставление временной госаккредитации образовательной деятельности пошлина устанавливается в размере 3 тыс. рублей.

Пошлина за государственную аккредитацию образовательной деятельности по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования составит 15 тыс. рублей, по основным образовательным программам среднего профессионального образования — 35 тыс. рублей и по основным образовательным программам высшего образования — 100 тыс. рублей.

Одновременно признаются утратившими силу положения, устанавливающие госпошлину за выдачу свидетельств или дубликатов о признании иностранного образования или иностранной квалификации, за выдачу или переоформление свидетельств о госаккредитации образовательной деятельности.