Кишинёв, 27 сентября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. По данным на 26 сентября, Газпром не подтвердил, будет ли поставлять газ после 1 октября. Об этом сообщил вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на телеканале ProTV Chisinau.

Midr.gov.md Андрей Спыну

Он отметил, что с 1 октября должна применяться «зимняя» формула расчёта цены, из-за чего стоимость газа должна значительно сократиться. Предварительные расчёты показывают, что цена в следующем месяце должна составить для Молдавии $1000 — $1050 за кубометр вместо $1883, как в сентябре.

«Я полагаю, что Газпром может заявить о расторжении контракта, хотя оснований для этого нет. Если это произойдет, то только потому, что, согласно договору, цена газа для Молдовы с 1 октября должна снизиться», — сказал Спыну.

Министр сообщил, что в этом случае у Молдавии запасов газа и другого топлива хватит примерно на месяц.

Напомним, Молдавия взяла обязательство провести до 1 октября аудит исторического долга перед Газпромом. Невыполнение этого условия является основанием для разрыва контракта. В Молдавии уже сообщили, что аудит проведут не раньше весны 2023 года. При этом в руководстве заявляют, что оснований для разрыва контракта якобы нет. Кроме того, через Молдавию подаётся газ в Приднестровье.