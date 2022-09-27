Кемерово, , 14:53 — REGNUM Надо защитить свою семью и свою землю. Такое мнение высказал житель Мариинска Семён Хилько, который в ближайшее время станет участником спецоперации.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Считаю, что служить надо, защищать семью свою, защищать свою землю. Всё правильно мы делаем! Пацаны, не бойтесь, пойдём, мы победим их один раз и хватит», — подчеркнул он.

С ним согласны и другие кузбассовцы, которые получили повестки или решили участвовать в спецоперации как добровольцы.

«Если верховному главнокомандующему понадобилась наша помощь, ну, значит, мы её окажем» — сказал Игорь Савченко из Белово.

«Кто защитит тогда нашу Родину, наши семьи, нашу землю? Мы готовы! Ждём дальнейших указаний», — отметил Максим Елизаров из Юрги.

«Немаловажно то, что наш главнокомандующий, президент Владимир Путин дал команду. Значит, стране, нашему народу, государству действительно необходима наша помощь», — сказал Александр Колышкин из Мысков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области первую группу мобилизованных отправили в учебные центры.

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