Кемерово, 27 сентября 2022, 14:53 — REGNUM Надо защитить свою семью и свою землю. Такое мнение высказал житель Мариинска Семён Хилько, который в ближайшее время станет участником спецоперации.
«Считаю, что служить надо, защищать семью свою, защищать свою землю. Всё правильно мы делаем! Пацаны, не бойтесь, пойдём, мы победим их один раз и хватит», — подчеркнул он.
С ним согласны и другие кузбассовцы, которые получили повестки или решили участвовать в спецоперации как добровольцы.
«Если верховному главнокомандующему понадобилась наша помощь, ну, значит, мы её окажем» — сказал Игорь Савченко из Белово.
«Кто защитит тогда нашу Родину, наши семьи, нашу землю? Мы готовы! Ждём дальнейших указаний», — отметил Максим Елизаров из Юрги.
«Немаловажно то, что наш главнокомандующий, президент Владимир Путин дал команду. Значит, стране, нашему народу, государству действительно необходима наша помощь», — сказал Александр Колышкин из Мысков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кемеровской области первую группу мобилизованных отправили в учебные центры.
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