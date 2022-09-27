Мариуполь, ДНР, , 14:51 — REGNUM Референдум о воссоединении Донецкой Народной Республики с Россией соответствует всем нормам законодательства. Об этом 27 сентября заявил мэр Мариуполя Константин Иващенко.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что город был готов к проведению этого мероприятия.

«И морально был готов однозначно. Это и подъём, и моральный, и душевный. И с точки зрения материально-технической базы был готов», — добавил Иващенко.

Он отметил, что были подготовлены полностью все избирательные комиссии, все помещения, которые соответствовали всем нормам российского законодательства.

«Всё было выполнено согласно закону о референдуме. Легитимность полностью соблюдена», — заявил мэр Мариуполя.

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Напомним, референдум о воссоединении с Россией стартовал в Донецкой и Луганской Народной Республиках, а также на освобождённых территорий Херсонской и Запорожской областей 23 сентября и продлится до 27 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что Госдума 28 сентября проголосует за воссоединение ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областей и России. По его убеждению, «решение должно быть соответствующим образом обеспечено, и не только дополнительной мобилизацией, военно-политическими мерами, но и тылом и дружной поддержкой».