Москва, , 14:50 — REGNUM Экономики Японии и Тайваня могут сильно пострадать от падения спроса со стороны ЕС на продукцию данных стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка, согласно которым в 2022 году ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона вырастет на 3,2% и по сравнению с 2021 годом спад превысит два раза.

Рост (сс) nattanan23

«Такой прогноз вполне реален, так как низкие темпы роста экономики Китая сильно сказываются на экономике региона. На долю Китая приходится более 80% экономики региона, — сказал Алиев. — Экономики Японии и Тайваня могут сильно пострадать от падения спроса со стороны стран ЕС на продукцию данных стран. Страны же, которые смогли преодолеть последствия пандемии, покажут высокие темпы экономического роста. К таким странам относятся Индонезия, Малайзия, Таиланд и Сингапур».

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие основные факторы вынудили Всемирный банк понизить прогнозы по росту экономики КНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Сбудутся ли прогнозы Всемирного банка об экономическом росте Китая?