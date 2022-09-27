Липецк, 27 сентября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Порядок выезда за пределы региона разъяснил военный комиссар Липецкой области Валерий Герасименко. Информацию 27 сентября опубликовала пресс-служба правительства Липецкой области.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Он уточнил, что жители региона, подлежащие частичной мобилизации, не ограничиваются в передвижениях по Липецкой области и России. Но только в том случае, если уезжают на срок до трёх месяцев. В случае, если поездка планируется более длительной, необходимо встать на воинский учёт по новому месту пребывания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Липецкой области сообщили о выплате 50 тысяч рублей каждому жителю региона, который будет мобилизован.