Копенгаген, , 14:49 — REGNUM В августе 2022 года немецкие СМИ сообщали об «активности» военных кораблей США в том самом месте, где сейчас произошла авария на нитках «Северного потока», отметил 27 сентября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

«Северный поток» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Более того, как раз около острова Борнхольм американцами были отключены системы автоматической идентификации судов. Именно там, к северо-востоку от острова, вчера было зафиксировано падение давления на трубопроводе, сопровождающееся утечкой газа», — подчеркнул он.

27 сентября сразу на трёх нитках «Северного потока» произошли разрушения. В компании Nord Stream AG заявили, что оценить сроки восстановления работоспособности газопровода пока невозможно. По одной из версий, речь может идти о целенаправленной диверсии.