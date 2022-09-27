Белоярский, Свердловская область, , 15:00 — REGNUM Теплоснабжающая организация Белоярского городского округа Свердловской области задолжала поставщику энергоресурсов 65 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ведомство установила, что организация заключила с поставщиком договор, однако обязательства по оплате не исполнила. Прокуратура внесла представление исполняющему обязанности главы округа. Кроме того, организации-должнику объявлено предостережение.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед поставщиком топливно-энергетического ресурса погашена в полном объёме.