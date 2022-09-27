Абакан, 27 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Жители Хакасии, призванные в рамках частичной мобилизации, могут зарегистрировать брак в ускоренном порядке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

r-19.ru Проводы мобилизованных из Хакасии

Регистрация брака возможна в день подачи заявления, для чего паре необходимо предъявить оригинал повестки из военкомата и паспорт. Если брак повторный. то потребуется также документ о разводе.

«В настоящее время ускоренной регистрацией брака в регионе в связи с мобилизацией воспользовались более 100 пар», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 сентября в республике проводили к месту обучения вторую группу мобилизованных. Глава региона Валентин Коновалов заверил, что власти региона сделают всё возможное, чтобы поддержать семьи мобилизованных.