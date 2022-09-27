Москва, 27 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Российский рынок труда, едва оправившийся от пандемийных последствий, вновь ждут потрясения. Только отличие сегодняшнего времени на этом рынке от предыдущих, уже подзабывшихся, но тоже существенных для его трансформации явлений, — в появлении новых военных аспектов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

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«В стране, прожившей около 80 лет вне военного времени, эти два аспекта — военный и экономический — существовали на рынке труда как бы параллельно.

Но в условиях частичной мобилизации эти процессы сблизились и выявили ряд проблем, до сегодняшнего дня не стоявших на повестке трудовых отношений.

Ранее эти отношения строились в большей мере на уровне работника и работодателя. Сегодня же они выходят на различные иерархические уровни управления: макро-, мезо- и микроуровень.

Вдруг оказывается, что могут «оголиться» или лишиться большей части сотрудников целые секторы экономики. На региональном и муниципальном уровне главы регионов и главы местных органов самоуправления жалуются на угрозу срыва ряда важных для их экономики функций.

Но еще более сложная задача стоит перед руководством отдельных компаний. В их лексиконе и не только должны появиться такие слова, как «отсрочка», «бронирование», и другие понятия, совсем не связанные с экономическими процессами. А последние никуда не исчезли. Поэтому будут возникать вопросы и просьбы включить новые в список специальностей, которым положена отсрочка.

Все эти вопросы требуют своего разрешения на законодательном, административном уровне, на уровне гражданского общества с целью достижения необходимого консенсуса», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России об отсрочке от частичной мобилизации для своих работников, которым трудно найти замену, попросили руководители предприятий АПК и строительных компаний.

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