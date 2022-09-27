Вена, , 14:45 — REGNUM Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на полях 66-й ежегодной сессии Генеральной конференции агентства сообщил о планах посетить Россию и Киев на этой неделе.

Рафаэль Гросси (сс) Dean Calma. IAEA

«Мы надеемся, что уже на этой неделе, если у нас получится», — сказал он ТАСС.

По его словам, в рамках визита он намерен продолжить обсуждение ситуации на Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября Минобороны России сообщило, что киевский режим продолжает провокации в районе Запорожской атомной электростанции.

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