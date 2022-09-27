Москва, , 14:44 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, в котором предусматривается либерализация подходов к режимам проведения идентификации по различным видам договоров страхования, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно документу, упрощенная идентификация клиента будет проводиться по договорам страхования жизни на смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события при осуществлении операций по приему страховых премий на сумму от 15 тыс. рублей до 40 тыс. рублей. Полная идентификация будет проводиться на сумму более 40 тыс. рублей. Сейчас полная идентификация проводится при операциях по приему страховых премий на сумму более 15 тыс. рублей.

По всем остальным видам страхования, кроме договоров страхования жизни и инвестиционного страхования и договоров ОСАГО и добровольного страхования средств наземного транспорта предлагается не проводить идентификацию при осуществлении операций по приему от клиентов страховых премий на сумму до 40 тыс. рублей, а на сумму более 40 тыс. рублей проводить упрощенную идентификацию.

Также законопроектом предлагается расширить объем информации, представляемой организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, по запросу Росфинмониторинга. При этом предусматривается, что правительство РФ по согласованию с Центробанком определяет порядок направления Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, а также устанавливает порядок предоставления ответов на указанные запросы.

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