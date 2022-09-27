Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Спецфинпроект-каскад» определён победитель торгов, на которые выставлялся ТРЦ «Каскад». Победителем стала брянская компания, предложившая более 1,055 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Конкурсный управляющий уведомил о результатах проведения торгов посредством публичного предложения. В качестве лота был выставлен торгово-развлекательный центр «Каскад» в Чебоксарах площадью 52 776,3 кв. метра и право аренды на земельный участок площадью 31 591 кв. метр. Уточняется, что имущество находится в залоге в пользу банка.

На повторные торги лот был выставлен в августе по цене 1 261 658 700 рублей. В документе отмечается, что торги состоялись, победитель — ООО «Букмекер паб», цена предложения составила 1 055 361 078,72 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Букмекер паб» зарегистрировано в сентябре 2009 года, в настоящее время место «прописки» — Брянск. Уставный капитал общества составляет216 907 190 рублей, указанный единственный участник — акционерное общество «Конструктор» (Саратовская область).