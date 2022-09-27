Чебоксары, 27 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Спецфинпроект-каскад» определён победитель торгов, на которые выставлялся ТРЦ «Каскад». Победителем стала брянская компания, предложившая более 1,055 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Конкурсный управляющий уведомил о результатах проведения торгов посредством публичного предложения. В качестве лота был выставлен торгово-развлекательный центр «Каскад» в Чебоксарах площадью 52 776,3 кв. метра и право аренды на земельный участок площадью 31 591 кв. метр. Уточняется, что имущество находится в залоге в пользу банка.

На повторные торги лот был выставлен в августе по цене 1 261 658 700 рублей. В документе отмечается, что торги состоялись, победитель — ООО «Букмекер паб», цена предложения составила 1 055 361 078,72 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Букмекер паб» зарегистрировано в сентябре 2009 года, в настоящее время место «прописки» — Брянск. Уставный капитал общества составляет216 907 190 рублей, указанный единственный участник — акционерное общество «Конструктор» (Саратовская область).