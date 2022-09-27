Донецк, , 14:44 — REGNUM Главное «лекарство» против американских РСЗО HIMARS — работа на упреждение, по позициям, на марше, отметил 27 сентября в своем телеграм-канале военкор Юрий Котенок.

Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

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В качестве дополнительных «препаратов» можно рекомендовать «грамотную работу ПВО и рассредоточение сил и средств», считает Котенок.

«Это оружие — далеко не вундерваффе и далеко не такое эффективное, как его описывают. Фишек у него две — высокая точность и быстроходность установок на колесном шасси. Отстрелялся и быстро смылся, избегая ответки», — отметил военкор.

Кроме того, HIMARS — это «гвоздь, который бьёт строго вертикально вниз, преимущественно в центр цели», что тоже дает возможности сохранить жизни при грамотном рассредоточении личного состава, подчеркнул Котенок.

«Неслучайно противник все чаще переносит огонь «Хаймарсов» по гражданским целям. (Ему) выгодно поразить не позицию или расположение воинской части, где народ «рассосался» по блиндажам, щелям и укрытиям, а многоэтажный гражданский дом, общежитие, школу, здание театра, вызвав как можно большее число жертв», — добавил военкор.