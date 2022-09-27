Бишкек, 27 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Киргизия занимает шестое место среди 176 стран мира по объёмам потребления воды на душу населения. По информации аналитиков «Worldometers», на каждого жителя республики приходится 4 281 литр в день.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Самым высоким этот показатель оказался в Туркмении — 16 281 литр. На втором месте располагается Чили — 5 935 литров. А замыкает тройку лидеров антирейтинга Гайана — 5 283 литра.

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Также в топ-10 попали Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, США, Иран, Эстония и Азербайджан.

Самые низкие показатели отмечены в африканских странах — в большинстве из них средний расход воды составляет от 34 до 200 литров в день на человека.