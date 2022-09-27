Волгоградская область, 27 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту жесткого убийства пожилой женщины возбуждено следователями в Суровикинском районе Волгоградской области. Подозреваемые инсценировали поджог её дома, чтобы скрыть следы преступления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в пресс-службе СУ СК по региону.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Тело 81-летней пенсионерки было обнаружено в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений хутора Верхнечирский. Эксперты установили, что причиной смерти женщины стали колото-резаные ранения, а не огонь.

По подозрению в убийстве задержаны двое 25-летних жителей Суровикинского района. Следователи установили, что злоумышленники проникли в дом к пенсионерке, один из них принялся душить женщину, второй несколько раз ударил её ножом. Подозреваемые обыскали дом, забрали две тысячи рублей и планшетный компьютер, а затем подожгли строение.

По ходатайству следствия молодые люди заключены судом под стражу.