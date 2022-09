Сеул, , 14:41 — REGNUM Ведомство Южной Кореи, отвечающее за присвоение возрастных рейтингов видеоиграм, опубликовало информацию о некоем проекте, имеющем отношение к известной хоррор-франшизе Silent Hill. Об этом 27 сентября сообщает журнал PC Gamer.

Пользователи Сети заметили, что на сайте южнокорейской классификационной комиссии GRAC (The Game Rating and Administration Committee) появилась страница с названием игры Silent Hill: The Short Message. В качестве её издателя указана компания Uniana, которая ранее издавала в стране игры Konami. Отмечается, что на этой странице не было упоминания о том, на каких платформах состоится релиз. Через некоторое время она была удалена с сайта GRAC.

Напомним, в Сети с января 2020 года ходят слухи о том, что в разработке находятся две новые игры Silent Hill. Поклонники франшизы считают, что реализацией одного из проектов занимается Bloober Team. Пока студия и компания Konami хранят молчание по поводу этой информации.

