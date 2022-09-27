Париж, , 14:40 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн принимает парламентариев большинства 3 октября 2022 года, сообщает Le Parisien.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн Jacques Paquier

Глава французского правительства намерена объединить парламентариев и подготовить их к решающей схватке, которая их ждет, в то время как на повестке дня будут очень стратегические и важные тексты, начиная с долгожданного законопроекта о финансах, о социальном обеспечении и пенсионной реформе.

Депутаты и сенаторы большинства знают, что ближайшие несколько недель будут непростыми.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники TotalEnergies во Франции начали трехдневную забастовку, требуя, в частности, повышения заработной платы.

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