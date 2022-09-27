Москва, , 14:40 — REGNUM Контракты на размещение станций российской системы ГЛОНАСС на территории КНР и станций китайской системы Beidou на территории РФ подписали Россия и Китай. Об этом 27 сентября сообщает государственной корпорации «Роскосмос».

Система ГЛОНАСС Vestnik-glonass.ru

Отмечается, что заседание российско-китайского комитета проектов стратегического сотрудничества по спутниковой навигации состоялось 27 сентября в режиме видеоконференции.

«В присутствии генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня были подписаны контракты на размещение российских станций системы ГЛОНАСС в Китае и китайских станций системы Beidou в России», — говорится в сообщении.

При этом, как предполагается, станции российской системы ГЛОНАСС будут размещены в городах Чанчунь, Урумчи и Шанхай, а станции китайской системы Beidou — в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.

«Одновременное использование российской и китайской систем — ГЛОНАСС и Beidou — повышает точность и надежность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе», — заявил в ходе заседания Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября комиссия по международной торговле США (FTC) начала расследование в связи с возможным нарушением патентного права южнокорейской компанией Samsung Electronics.