Лос-Анджелес, США, 27 сентября 2022, 14:40 — REGNUM Музыкант Билл Каллахан представил новую песню под названием Natural Information. Об этом 27 сентября пишет Pitchfork.
Композиция войдёт в альбом Ytilaer, релиз которого назначен на 14 октября 2022 года. Ранее Каллахан выпустил первый сингл из пластинки под названием Coyotes.
ИА REGNUM напоминает, что Билл Каллахан — американский певец, гитарист и поэт-песенник. Он также известен под сценическим именем Smog.
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