Лос-Анджелес, США, , 14:40 — REGNUM Музыкант Билл Каллахан представил новую песню под названием Natural Information. Об этом 27 сентября пишет Pitchfork.

Билл Каллахан Цитата из записи живого выступления в видеоблоге KEXP

Композиция войдёт в альбом Ytilaer, релиз которого назначен на 14 октября 2022 года. Ранее Каллахан выпустил первый сингл из пластинки под названием Coyotes.

ИА REGNUM напоминает, что Билл Каллахан — американский певец, гитарист и поэт-песенник. Он также известен под сценическим именем Smog.

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